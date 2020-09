Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

I nuovi positivi in Campania nelle ultime ore sono 274 su 6.104 tamponi eseguiti. Si registrano anche 50 guariti e una nuova vittima

Ancora in crescita la curva dei contagi da Covid-19 in Campania. I nuovi positivi registrati nelle ultime ore sono stati 274 su 6.104 tamponi eseguiti, mentre il dato precedente era di 253 positivi su 7.579 tamponi. Si registrano anche 50 guariti e una nuova vittima: il totale dei deceduti in Campania sale così a 460. (DIRETTA)

