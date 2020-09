Incidente stradale nel Sannio, un morto e un ferito

È di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto sul ponte di Campolattaro, in provincia di Benevento, nei pressi della diga e lungo la strada provinciale.

La vittima

A perdere la vita è stato F.R., 44 anni di Norcine, che era alla guida di una Bmw che prima si è scontrata con una Fiat Punto e poi finire oltre il guardrail e schiantarsi contro un albero. Per la vittima non c'è stato nulla da fare. È stato invece ricoverato in ospedale a Benevento l'autista della utilitaria, un uomo di 80 anni. A causare l'incidente con ogni probabilità è stato anche l'asfalto reso viscido dal violento nubifragio che si è abbattuto nel Sannio.