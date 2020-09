Fiamme davanti a una barberia nel Napoletano: indagano i carabinieri

La scorsa notte, in via largo Arso a San Giorgio a Cremano, i militari hanno rinvenuto liquido infiammabile davanti alla saracinesca dell’attività. Danni a una tenda della struttura: nessun ferito

Fiamme davanti a una barberia a San Giorgio a Cremano (in provincia di Napoli). A quanto si apprende, la scorsa notte i Carabinieri sono intervenuti in via largo Arso dove è stato rinvenuto liquido infiammabile davanti alla saracinesca del negozio. Le fiamme hanno provocato lievi danni ad una tenda della struttura, nessun ferito. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della stazione locale e a quelli del nucleo investigativo di Torre Annunziata.