Napoli, manomette sportello Tangenziale: 55enne denunciata

Con una gomma da masticare e un coltello, che nascondeva in una caditoia, aveva manomesso il meccanismo delle casse automatiche per dare il resto agli automobilisti che pagavano il pedaggio della Tangenziale di Napoli al casello di Capodichino. La donna, 55 anni di nazionalità romena, è stata individuata grazie alle telecamere di sorveglianza. La polizia stradale di Fuorigrotta ha intercettato la donna mentre era intenta a ripetere la stessa operazione ed è stata denunciata per possesso di arma impropria, sanzionata perché circolava a piedi sulla carreggiata autostradale e diffidata ad allontanarsi immediatamente dalla Tangenziale.