Napoli, sequestro piante di cannabis nel Parco Camaldoli: un arresto

Sono 80 gli esemplari requisiti dalla guardia di finanza. In manette è finito un 27enne, che per allestire la piantagione aveva persino montato una tenda da campo per trascorrere la notte nelle vicinanze e raccogliere il prodotto entro le prime ore del mattino

Ottanta piante di cannabis indica, dell'altezza media di 3 metri, per un peso complessivo di circa 450 chilogrammi, sono state sequestrate dal comando Provinciale della guardia di finanza di Napoli all'interno del Parco Metropolitano dei Colli e dei Camaldoli, a Napoli. Arrestato un 27enne di Marano di Napoli.

L’operazione

L'operazione è stata condotta dalla Compagnia di Giugliano in Campania ed ha interessato una zona interdetta al pubblico, di difficile accesso, raggiungibile solo percorrendo un lungo sentiero reso particolarmente impervio dalla presenza di una folta vegetazione e di superfici scoscese e individuata grazie alle ricognizioni della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Napoli mediante l'elicottero A109 Nexus. L'uomo, nell'allestire la piantagione di canapa nascosta tra i rovi, aveva persino montato una tenda da campo per trascorrere la notte nelle vicinanze e per raccogliere la marijuana entro le prime ore del mattino. Sequestrati anche gli attrezzi utilizzati per la potatura e l'irrigazione mentre le piante sono state successivamente estirpate e incenerite sul posto.