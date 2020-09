Amministrative 2020, in corso lo spoglio in 85 comuni della Campania

Sono 85 i comuni della Campania dove domenica 20 e lunedì 21 settembre i cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere un nuovo Sindaco e rinnovare il Consiglio Comunale. Tra questi Marcianise, Ercolano, Caivano, Pomigliano d’Arco e San Giorgio a Cremano, ma nessun capoluogo di provincia. Lo spoglio dei seggi è iniziato alle 9. Alle 12:30 sono sette i sindaci già eletti tra le province di Caserta e Avellino. A Monte di Procida confermato per il secondo mandato Giuseppe Pugliese, con il 60% dei suffragi.

Si attendono i risultati delle Amministrative a Pomigliano d’Arco, dove Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno deciso di appoggiare, insieme a sette liste civiche, il candidato sindaco Gianluca Del Mastro. In corsa ci sono anche Elvira Romano, vicesindaco uscente appoggiata da sei civiche, Maurizio Caiazzo, sostenuto da Fratelli d’Italia, UDC e quattro civiche, e Vincenzo Romano, supportato da tre liste civiche.

A San Giorgio a Cremano la votante più anziana d’Italia

Si è recata al seggio a 104 anni per votare il nipote, Giorgio Zinno, candidato sindaco di San Giorgio a Cremano, nel Napoletano. Nonna Margherita è diventata così l’elettrice più anziana d’Italia ed è stata accompagnata alle urne proprio dal nipote, sindaco uscente e in cerca del secondo mandato. “Ho votato mio nipote 5 anni fa pensavo di non tornare più al voto e invece sono ancora qua con lui. Gli auguro il meglio”, le sue parole davanti al seggio.