Napoli, scoperte pistole e munizioni in uno stabile: sequestrate

In una intercapedine ricavata in uno stabile del Lotto "Zero" del quartiere Ponticelli di Napoli, nota piazza di spaccio della zona, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno rinvenuto tre pistole e 48 cartucce. Il ritrovamento è avvenuto durante alcune perquisizioni scattate al termine di un inseguimento.

Il sequestro

Le armi, avvolte in involucri custoditi un'intercapedine semichiusa da una porticina di alluminio, sono state sequestrate. Le tre pistole hanno la matricola abrasa, due erano già complete di caricatore rifornito e colpo in canna. Accanto anche 48 cartucce. Si tratta di una pistola "Issc m22" e caricatore con otto cartucce calibro 22; una pistola "Beretta 15"; una pistola con marchio "Tanfoglio" e caricatore con 6 cartucce calibro 9x21; 34 cartucce sfuse calibro 22. Sono in corso le ricerche dei fuggitivi e accertamenti per verificare se le armi siano state usate in fatti di sangue.