Sant'Antimo, giovane ferito: mistero sul movente

La notte scorsa a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, un giovane di 21 anni è stato ferito in modo grave dopo essere stato colpito da sei colpi d'arma da fuoco alle gambe.

I soccorsi

Il giovane ora è ricoverato, in pericolo di vita, all'ospedale di Frattamaggiore dove si trova attualmente in coma farmacologico. Da quanto trapela, sconosciuti hanno raggiunto il 21enne, che risulta incensurato e che era in compagnia di un amico, in corso Europa dove è stato colpito più volte. Illeso l'altro ragazzo, anch'egli incensurato. I due giovani, che per ora non hanno saputo dare spiegazioni sull'accaduto, dalle prime indagini non risultano avere nessun tipo di collegamento con la criminalità organizzata.