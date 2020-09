Napoli, sorpreso mentre vende cocaina in strada: arrestato 28enne

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato a Napoli dopo essere stato sorpreso in via Marco Aurelio a vendere cocaina ad alcune persone. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Bagnoli lo hanno bloccato prima che potesse fuggire e hanno trovato nelle sue tasche 12,3 grammi di cocaina suddivisi in 33 dosi. È stato arrestato per spaccio di stupefacenti e portato al carcere di Poggioreale.