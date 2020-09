Pollena Trocchia, minaccia moglie con coltello: arrestato 44enne

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, con l'accusa di aver minacciato in strada la moglie con un coltello da cucina, davanti ai figli. Secondo quanto ricostruito, quando i carabinieri sono arrivati in piazza Amodio, il 44 enne, già denunciato in passato, stava brandendo il coltello davanti alla moglie e ai due figli di 12 e 15 anni. L'uomo è stato bloccato dopo una colluttazione, ma ha continuato a insultare e a minacciare la moglie. A quanto si apprende, la donna avrebbe subito in passato altre minacce e violenze.