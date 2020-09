Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così il sindaco: "Voglio tranquillizzare e ringraziare quanti si sono preoccupati per me"

Esito negativo del tampone per il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, dopo il caso di positività di un dipendente comunale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

Esito negativo del tampone per il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, dopo il caso di positività di un dipendente comunale. "Voglio tranquillizzare e ringraziare quanti si sono preoccupati per me. Peraltro il dipendente mancava dall'ufficio da nove giorni. E secondo l'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) il virus dopo sette giorni perde la propria forza. Detto ciò, a tutti il mio consiglio è di stare in campana,- conclude Mastella e annuncia "qualche provvedimento" a tutela della salute per sabato.