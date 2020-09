Napoli, focolaio Covid in caserma vigili urbani: 150 in quarantena

Chiusa l'unità operativa San Lorenzo che copre una vasta area del centro della città. Sono in corso i tamponi per verificare se altri agenti di altre zone siano stati contagiati

Centocinquanta persone in quarantena e un'intera unità operativa chiusa. È successo a Napoli dopo che 14 vigili urbani sono risultati positivi. L'unità operativa chiusa, quella di San Lorenzo, copre una vasta area del centro della città, che va da piazza Garibaldi ai Decumani. Sono in corso i tamponi per verificare se altri agenti di altre zone della città siano stati contagiati. Lo riporta Il Mattino.