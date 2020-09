Droga, sgominata banda di pusher tra Salerno e Napoli: 4 arresti

Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di concorso in acquisto, detenzione, messa in vendita, distribuzione e commercializzazione di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti

Una banda di spacciatori è stata sgominata tra Salerno e Napoli dai carabinieri, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, nei confronti di quattro persone. Gli indagati - due in carcere, due ai domiciliari - sono gravemente indiziati, a vario titolo, di concorso in acquisto, detenzione, messa in vendita, distribuzione e commercializzazione di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti. A capo del sodalizio criminale un cittadino di origini marocchine, da anni residente in Italia.