Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, ieri Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, ha messo in dubbio l'inizio dell'anno scolastico, previsto in Regione per il 24 settembre. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

8:19 - Paolo Scaroni negativo al tampone Covid

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è risultato negativo al tampone per il Covid effettuato ieri. Scaroni aveva deciso di sottoporsi in via precauzionale al test dopo che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, era risultato positivo al Covid. Il n.1 rossonero, che aveva partecipato all'assemblea di Lega serie A all'hotel Hilton di Milano, non aveva comunque avuto contatti stretti con De Laurentiis.

8:15 - In Campania 103 nuovi positivi

Sono 103 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in Campania su 5.427 tamponi eseguiti: lo rende noto l'Unità di crisi precisando che 19 di questi sono casi di rientro o collegati a precedenti contagi di persone tornate dalle vacanze. Il bollettino include ben 70 guariti e nessun nuovo decesso.