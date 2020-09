Incendio nel deposito giudiziario di auto in provincia di Caserta

Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute anche le altre forze dell'ordine

Un grosso incendio si è sviluppato nella notte in un deposito giudiziario ubicato nella zona industriale di Teverola, nel Casertano, distruggendo più di 40 auto e un capannone di circa duemila metri quadrati.

L'arrivo dei pompieri

Sul posto sono intervenute divere squadre dei vigili del fuoco. Si è reso necessario anche l'invio da parete della sede centrale del Comando di due autobotti, del carro autoprotettori e dell'autoscala. Per ore, durante la notte, i vigili hanno lavorato duramente per evitare che le fiamme si propagassero alle altre autovetture custodite nel deposito e ai capannoni adiacenti. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute anche le altre forze dell'ordine.