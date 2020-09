Turista colta da infarto in spiaggia a Capri, salvata da volontarie

Dopo aver saputo del salvataggio il sindaco di Capri, Marino Lembo, ha lanciato un appello via web per rintracciare le due protagoniste della vicenda. La prima, Elena T., giovane volontaria della Croce Rossa di Cassine (Alessandria), in ferie sull'isola, è stata ricevuta stamattina in Municipio

Una turista colta da infarto mentre si trovava sulla spiaggia di Marina Piccola, a Capri, è stata salvata grazie alla prontezza di una dottoressa e di una volontaria della Croce Rossa, per caso sul posto. Le due donne hanno rianimato la turista, italiana, con i defibrillatori installati nei pressi della Chiesetta di Sant'Andrea, a pochi metri dalla Spiaggetta dei Faraglione. La donna è stata poi trasportata all'ospedale Capilupi in ambulanza.

L'appello del sindaco per rintracciare le volontarie

Dopo aver saputo del salvataggio il sindaco di Capri, Marino Lembo, ha lanciato un appello via web per rintracciare le due protagoniste della vicenda. La prima, Elena T., giovane volontaria della Croce Rossa di Cassine (Alessandria), in ferie sull'isola, è stata ricevuta stamattina in Municipio dal sindaco e dal consigliere delegato alla Sanità e Protezione Civile, Bruno D'Orazi. "Siamo felici di aver conosciuto Elena, una splendida persona che dedica il suo tempo agli altri - ha detto il sindaco -. Ci sembra doveroso un pubblico ringraziamento per quanto ha fatto. Abbiamo rintracciato anche la dottoressa, una caprese adottiva, che ha dato il suo prezioso contributo. La incontreremo, nei prossimi giorni, in Municipio. E' stata una bella vicenda che ci fa riscoprire i valori dell' altruismo, inteso come servizio disinteressato".