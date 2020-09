Torre del Greco, spaccio in piazza: due arresti

A Torre del Greco due persone, di 34 e 27 anni, sono stati arrestati dai carabinieri mentre stavano cedendo una dose di droga nella piazza - a ridosso di una chiesa - a un giovane del luogo, poi segnalato alla Prefettura.

Il ritrovamento

Nelle loro tasche e all'interno della loro vettura sono stati poi rinvenuti 16 grammi di cocaina suddivisi in dosi, 48 grammi di marijuana, 0,2 di hashish, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e 800 euro in contante ritenuto provento dell'illecita attività.

La perquisizione

La perquisizione, estesa anche nelle abitazioni degli spacciatori, ha portato al sequestro della somma contante di 13.476 euro e ''pizzini'' che documentherebbero l'attività di spaccio.