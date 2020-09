Scoppiati diversi incendi nel Salernitano, si segue la pista dolosa

Diversi incendi nelle ultime ore hanno messo in ginocchio il Salernitano. Nel capoluogo un rogo di vaste dimensioni ha riguardato il colle Bellara, meglio conosciuto come "Masso della Signora". Le fiamme hanno interessato la pineta, rendendo necessario l'intervento di più squadre dei vigili del fuoco e di un elicottero. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte. Il fuoco ha percorso circa tre ettari, non si è esteso alle chiome ma ha bruciato il sottobosco.

Le indagini sugli incendi

Dalle prime ore dell'alba i militari della stazione Carabinieri forestali di Salerno, guidati dal tenente colonnello Marcello Russo, stanno svolgendo indagini sui luoghi ed in particolare sui punti di insorgenza delle fiamme che sono stati individuati all'interno della pineta. La natura dell'incendio è di origine dolosa e le fiamme sono state appiccate in concomitanza di forti raffiche di vento. Al vaglio dei militari anche alcune immagini di videocamere che controllano l'area. In mattinata sono proseguite le operazioni di spegnimento che, come accaduto già nella serata di ieri, hanno reso necessaria la chiusura a scopo precauzionale di via Panoramica.

Gli incendi nel Salernitano

Ma le fiamme hanno flagellato un po' tutto il Salernitano. Tra le zone più colpite c'è la Valle dell'Irno. A Mercato San Severino in località Spiano sono andati a fuoco tre ettari di bosco; a Bracigliano in località Piesco l'incendio ha distrutto tre ettari di castagneto e querceto; mentre tra Bracigliano e Siano in località Cappella l'incendio ha colpito una pineta e un bosco ceduo per un totale di dieci ettari. Le operazioni di spegnimento di questi tre incendi hanno visto impegnati vigili del fuoco, elicotteri, un aereo nazionale e diverse pattuglie dei carabinieri forestali.