Avellino, 16enne ferisce rivale in amore con una coltellata

Un 20enne, colpito al torace, è stato trasportato all'ospedale “Moscati" e ricoverato nel reparto di chirurgia d’urgenza. L’aggressore è stato rintracciato nella sua abitazione e denunciato in stato di libertà

Attimi di paura ieri sera a Sperone, in provincia di Avellino, dove un ragazzo di 16 anni ha ferito gravemente un 20enne con una coltellata al torace per motivi passionali: entrambi, infatti, si contendevano la stessa ragazza. Il giovane rimasto ferito, originario di Casalnuovo ma residente nel centro irpino, è stato trasportato all'ospedale "Moscati" di Avellino e ricoverato nel reparto di chirurgia d'urgenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno recuperato e sequestrato il coltello - con una lama da 23 centimetri - usato dell’aggressore. Quest'ultimo è stato rintracciato nella sua abitazione e denunciato in stato di libertà alla Procura dei minorenni di Napoli.