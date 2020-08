Furto in abitazione, arrestati due ladri nel Napoletano

In manette un 49enne di Marianella e un 40enne di Scampia. Il primo era già ai domiciliari dal maggio scorso. Sono stati sorpresi dai carabinieri in un appartamento ad Arpino di Casoria

Nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Napoli, i militari della sezione radiomobile di Casoria, della stazione di Casavatore e della tenenza di Arzano hanno individuato e arrestato per furto in abitazione un 49enne di Marianella e un 40enne di Scampia. Il primo era già ai domiciliari dal maggio scorso e risponderà quindi anche di evasione. I due ladri sono stati sorpresi in Via Benedetto Croce, nella frazione di Arpino di Casoria. Erano entrati all'interno di un'abitazione forzandone la finestra, quando alcuni vicini di casa hanno allertato il 112.

L'intero stabile è stato circondato dai carabinieri e nonostante un tentativo di fuga, i due sono finiti in manette e ora sono in attesa di giudizio. I militari hanno poi sequestrato il materiale utilizzato per il furto: 4 cacciaviti, un palanchino in metallo, un tubo di ferro, una chiave a becco e dei guanti.