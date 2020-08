Caserta, minaccia e ricatta la fidanzata: arrestato

L'adolescente, stanca di pagare e di vivere in un incubo, si è presentata in questura denunciando gli episodi estorsivi

Si è fatto dare più volte i soldi dalla sua fidanzata con la minaccia di pubblicare sui social le foto e video che la ritraevano in atteggiamento "intimo". Questa è l'accusa a carico di un 20enne, arrestato in provincia di Caserta dalla polizia.

Gli episodi

L'ultimo episodio risale a qualche giorno fa, quando il 20enne ha preteso nuovamente i soldi dalla ragazza, anch'essa molto giovane, reiterando la minaccia di rendere pubbliche le immagini che la riguardavano, e dandole un appuntamento. A quel punto l'adolescente, stanca di pagare e di vivere in un incubo, si è presentata in questura denunciando gli episodi estorsivi di cui è rimasta vittima negli scorsi mesi e preannunciando di dover incontrare il giovane aguzzino.

L'incontro

L'incontro alla fine c'è stato, ma sotto stretta osservazione dei poliziotti, che hanno arrestato in flagranza il 20enne per tentativo di estorsione e denunciato per numerosi altri episodi estorsivi.