Coronavirus in Campania: tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ieri sono stati 35 i casi positivi in Campania di cui 12 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro; 3.156 i tamponi esaminati. Lo rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania. Nessun decesso è stato registrato mentre sei sono le persone guarite. Verranno nel frattempo incrementate, si legge in una nota della prefettura di Napoli, le unità di personale impiegate nelle attività di controllo, specie nella fascia oraria individuata dall'articolo 1 dell'ordinanza del 16 agosto, compresa tra le ore 18 e le ore 6. (LA DIRETTA)

7:45 - Coronavirus: nel Napoletano uso mascherina sempre all'esterno

Mascherina obbligatoria da indossare in presenza di altre persone sul territorio comunale, in qualsiasi orario, e denuncia alla Polizia Municipale di Bacoli (Napoli) oltre che all'Asl per tutti i residenti che rientrano da viaggi all'estero. Sono questi i dispositivi inseriti nell'ordinanza del sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, e che andrà in vigore da oggi a Bacoli ed annunciata sulla sua pagina Facebook. "La nuova ordinanza obbliga tutti i cittadini presenti sul territorio di Bacoli, in presenza di altre persone, ad indossare la mascherina - scrive il sindaco - In ogni orario della giornata, nei luoghi all'aperto, negli uffici, nei locali al chiuso, in caso di assembramenti, sarà necessario indossare correttamente il dispositivo di protezione individuale. Mattina, pomeriggio, sera, notte. Sempre. E, per favorire l'osservazione dell'ordinanza, continueremo a distribuire mascherine gratuite alla comunità". Inoltre il sindaco chiede la massima trasparenza da parte dei residenti che rientrano da viaggi all'estero: "Chiunque dovesse tornare in città dall'estero, oltre a scrivere all'Asl, dovrà segnalarsi anche alla Polizia Municipale. Sarà obbligatorio informare, via mail, il Comune circa il giorno di rientro ed il luogo in cui, fino all'esito del tampone, verrà effettuato l'isolamento domiciliare. Invito ognuno di voi alla collaborazione. Chiunque contravverrà alle disposizioni sarà denunciato e sanzionato con verbale. Dobbiamo evitare la diffusione del contagio. Serve l'aiuto di tutti", conclude Della Ragione.