Rissa in spiaggia a Ischia: denunciati cinque giovani

Cinque ragazzi tra i 20 e i 22 anni sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Forio (Napoli) per una rissa scoppiata in spiaggia a Ischia per futili motivi.

A quanto ricostruito, durante un aperitivo sulla spiaggia di Citara uno dei giovani coinvolti avrebbe lanciato inavvertitamente della sabbia contro i ragazzi di una vicina comitiva. Da lì sarebbe partita una lite e poi l'aggressione. Sul posto sono intervenuti i militari e i cinque giovani sono stati tutti medicati nell'ospedale di Ischia, con prognosi tra i 2 e i 10 giorni.