Scontro in A1 tra Cassino e Caianello: morti papà e figlio di 10 anni

Un bimbo di dieci anni e suo padre sono morti lungo la corsia sud dell'autostrada A1, nel tratto compreso tra Cassino (in provincia di Frosinone) e Caianello (in provincia di Caserta), dopo che la moto sulla quale viaggiavano è andata a finire contro un guardrail di acciaio. Un impatto che non ha lasciato scampo ai due che, secondo le prime informazioni, erano residenti in provincia di Salerno.