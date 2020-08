Napoli, sversa in strada tre tonnellate di rifiuti: denunciato

L'uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono illecito di rifiuti speciali e pericolosi avvenuto, tra l'altro, ai margini della zona dei Pisani che rientra in un' area ambientale protetta

Le telecamere nascoste dagli Agenti della polizia municipale di Napoli, la scorsa notte, hanno ripreso su Via Montagna Spaccata un uomo a bordo di un furgone intento a scaricare ai margini della strada di circa 3 tonnellate e mezzo di rifiuti speciali provenienti dall'attività abusiva di trasportatore svuota-cantine.

La denuncia

Le telecamere hanno ripreso l'uomo mentre svuotava il furgone sversando sulla strada ingombranti, arredi di attività commerciali, sedie e tavoli, plastiche e cartoni, sacchi neri contenenti rifiuti e componenti di elettrodomestici. L'attività investigativa ha consentito di risalire al proprietario del furgone intercettandolo nello stesso quartiere di Pianura. L'uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono illecito di rifiuti speciali e pericolosi tra l'altro ai margini della zona dei Pisani che rientra in un' area ambientale protetta. I rifiuti speciali sono stati sottoposti a sequestro per il successivo smaltimento secondo le linee guida in materia ed il furgone è stato sottoposto a sequestro per la confisca.