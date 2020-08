Coronavirus Campania, per Ferragosto non previste nuove ordinanze

Al momento non sono previste ordinanze della Regione Campania legate all'emergenza sanitaria in particolare durante il week end di Ferragosto (CORONAVIRUS: LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN CAMPANIA). Anche se non è escluso, riferiscono dal suo staff, che il governatore Vincenzo De Luca cambi idea. Per De Luca attualmente è necessario garantire il rispetto delle misure già esistenti e proprio per questo ieri ha scritto la lettera al premier Giuseppe Conte e al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese chiedendo l'istituzione di task force delle forze dell'ordine dedicate al controllo anticovid in particolare nelle località di villeggiatura. Intanto in questi giorni alcuni sindaci stanno imponendo delle restrizioni locali, come in Cilento dove il sindaco di Acciaroli ha imposto l'uso della mascherina all'aperto la sera nelle zone della movida.