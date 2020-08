È avvenuto in un terreno di proprietà della vittima tra Torrecuso e Foglianise, in provincia di Benevento

Un ragazzo di 25 anni, Nicola Iannella, è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto un trattore in un terreno di sua proprietà tra Torrecuso e Foglianise, in provincia di Benevento. La vittima, un agricoltore, era di Torrecuso e stava guidando il mezzo quando quest'ultimo si è ribaltato e lo ha travolto per cause ancora da accertare.