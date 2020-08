Coronavirus in Campania: tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Risulta indispensabile l'inserimento nel Dpcm di prossima adozione di forme efficaci di controlli, attraverso tamponi e/o test sierologici, direttamente in aeroporto, al primo ingresso in Italia, al fine di evitare il rischio di contagi". Lo chiede al Governo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:02 - Circumvesuviana, lunedì riapre "Cavalli di Bronzo"

Da lunedì 10 agosto riaprirà al pubblico la stazione della Circumvesuviana "San Giorgio Cavalli di Bronzo", chiusa dall'avvio della fase 2 dell'emergenza per mancanza di personale da parte dell'Eav, destinato al controllo delle misure di contenimento del contagio. Di fronte alla carenza evidenziata dal presidente Eav Umberto De Gregorio, spiegata con la riduzione del personale in servizio e i problemi derivanti dalla riduzione al 50% dei passeggeri, il sindaco Giorgio Zinno si è attivato per trovare una soluzione che consentisse la riapertura della stazione e restituisse questo importante servizio di trasporto pubblico ai sangiorgesi. Saranno i vigilanti del servizio di guardiania dei beni del patrimonio comunale, a presidiare la stazione e a garantire l'attuazione delle misure di contenimento del contagio.

8:28 - Vincenzo De Luca: "Dpcm preveda controlli Covid in aeroporti"

"Risulta indispensabile l'inserimento nel Dpcm di prossima adozione di forme efficaci di controlli, attraverso tamponi e/o test sierologici, direttamente in aeroporto, al primo ingresso in Italia, al fine di evitare il rischio di contagi". Lo chiede al Governo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, "a seguito di segnalazioni di casi di positività, rilevati nell'ambito delle attività epidemiologiche delle Asl della Campania, relativi a cittadini provenienti dagli Stati Uniti, dal Messico e da altri paesi extraeuropei con voli diretti nonchè attraverso scali intermedi in altre nazioni europee".

8:20 - Mascherine 'respira Capri' distribuite per la movida

Al via il weekend di movida nel segno delle tremila mascherine distribuite da Federalberghi e Comune di Capri con lo slogan "Respira Capri": le riceveranno gli ospiti di questo fine settimana negli hotel con le indicazioni sui luoghi e gli orari in cui l'uso è obbligatorio.