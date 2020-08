Napoli, estorce soldi per la droga a genitori e a sorella: arrestato

Un 44enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Cicciano (Napoli) con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, per farsi consegnare i soldi per comprare la droga, era arrivato a minacciare i genitori e la sorella e a sottoporli, negli ultimi tre mesi, a numerosi maltrattamenti nei confronti dei propri familiari. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere napoletano di Poggioreale.