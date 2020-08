Portici, ragazzo di 21 anni ferito all'esterno di un pub

Il giovane avrebbe avuto una discussione per futili motivi con tre giovani. Dalle parole si è passati ai fatti: lui sarebbe stato colpito più volte con calci e pugni

All'esterno di un pub in corso Garibaldi a Portici, nel Napoletano, un ragazzo di 21 anni è stato ferito - in maniera non grave - alla testa.

Le indagini

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Da quanto si apprende, il 21enne avrebbe avuto una discussione per futili motivi con tre giovani. Dalle parole si è passati ai fatti: lui sarebbe stato colpito più volte con calci e pugni riportando lievi ferite alla testa giudicate guaribili in pochi giorni. Danneggiato in maniera lieve anche lo scooter che il 21enne aveva parcheggiato all'esterno del locale. I tre si sono dileguati subito dopo l'episodio.