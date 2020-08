Cadono in un dirupo, due giovani salvati nel Beneventano

Sono stati tratti in salvo questa mattina dai vigili del fuoco di Benevento due ragazzi, rimasti feriti dopo essere caduti in un dirupo ieri pomeriggio durante un’escursione sui monti di Paupisi. I due sono stati assistiti per tutta la notte dai soccorritori fino a che, all’alba di oggi, non è stato possibile procedere al recupero, in una zona impervia, grazie all'intervento di un elicottero. I due giovani facevano parte di una comitiva e a causa delle ferite riportate non riuscivano a camminare. Dopo il recupero sono stati trasportati all'Ospedale San Pio di Benevento.