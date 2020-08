Aggredisce genitori, arrestato dai carabinieri a Frattamaggiore

A dare l'allarme è stata proprio l'anziana coppia. Il figlio, per l'ennesima volta, li aveva aggrediti e minacciato di ucciderli se non gli avessero consegnato il denaro per acquistare la droga

In provincia di Napoli, a Frattamaggio, un uomo di 36 anni è finito in manette perché ha minacciato e aggredito i propri genitori. A dare l'allarme è stata proprio l'anziana coppia. Il figlio, per l'ennesima volta, li aveva aggrediti e minacciato di ucciderli se non gli avessero consegnato il denaro per acquistare la droga.

L'arresto

Finora la coppia non aveva mai trovato il coraggio di denunciare il figlio. Il 36enne si è mostrato violento anche davanti ai carabinieri che sono riusciti a bloccarlo sono dopo una breve colluttazione. L'arrestato è ora in carcere.