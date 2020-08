Pozzuoli, risse in movida sul lungomare: indaga la polizia municipale

Secondo la prima ricostruzione, gruppi di giovani sono venuti a contatto questa notte in momenti differenti lungo via Napoli, scatenando panico e fuga tra i presenti. Gli agenti hanno acquisito i filmati di videosorveglianza e richiesto le registrazioni di alcuni negozi della zona

Movida e violenza, la scorsa notte, a Pozzuoli (in provincia di Napoli). Sono al vaglio della polizia municipale i filmati delle telecamere di videosorveglianza per individuare i protagonisti di due risse verificatesi ieri, in tarda serata, nella movida flegrea sul lungomare.

Le risse

Secondo la prima ricostruzione degli eventi gruppi di giovani sono venuti a contatto in momenti differenti lungo via Napoli, scatenando panico e fuga tra i presenti. Gli scontri sono stati caratterizzati da scambio di pugni e calci, con alcuni testimoni che hanno visto volare anche cocci di vetro. Sul posto, chiamati dai commercianti della zona, sono intervenuti sia i carabinieri sia gli agenti della polizia municipale, ma all'arrivo delle forze dell'ordine i giovani si erano già dispersi.

Le indagini

La polizia municipale questa mattina, oltre ad acquisire i filmati della videosorveglianza comunale, ha fatto richiesta anche delle registrazioni di alcuni negozi della zona. Le indagini in corso sono estese anche al pronto soccorso del nosocomio di località La Schiana per valutare se nelle ore immediatamente dopo gli scontri ci siano persone che abbiano fatto ricorso a cure mediche per ferite riportate nella rissa. Nei giorni scorsi il sindaco, Vincenzo Figliolia, si era appellato al prefetto di Napoli per rinforzare la presenza delle forze dell'ordine in città proprio per arginare i ricorrenti fenomeni di scontri tra gruppi di giovani, nelle serate della movida.