Incendio vicino all’interporto di Marcianise, pompieri in azione

Un vasto incendio è divampato a Marcinaise, nel Casertano, nei pressi di numerose aziende dell'area dell'Interporto e del Centro commerciale Campania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, giunti con tre squadre provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Marcianise per via della vastità del rogo che ha interessato la fitta vegetazione e molti rifiuti versati a terra per un'estensione di circa 25 ettari. In supporto alle operazioni anche un elicottero e la squadra specializzata negli incendi di rifiuti con vari moduli boschivi. L’intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero ai vicini capannoni industriali.