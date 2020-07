Omicidio-suicidio a Portici, accoltella compagna e si getta da balcone

Omicidio-suicidio in provincia di Napoli. L'episodio è accaduto a Portici in una palazzina della centrale via Libertà al civico 216. Giovanni Fabbrocino, 65 anni, prima di lanciarsi dal balcone del terzo piano e cadere al suolo morendo, ha ucciso la sua compagna, Maria Adalgisa Nicolai di 58 anni.

L'omicidio

La donna è stata colpita da numerosi fendenti con un'arma da punta e taglio, probabilmente un coltello da cucina che si trova ancora nell'appartamento. Entrambi erano incensurati e non risultano denunce per violenza domestica. I carabinieri sono intervenuti sul posto per accertare le dinamiche della vicenda anche attraverso le testimonianze dei vicini.