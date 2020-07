Napoli, uomo gambizzato la scorsa notte: indagano i carabinieri

La notte scorsa un uomo, un pregiudicato di 32 anni, è stato gambizzato con un colpo di pistola. Ha raccontato ai carabinieri di essere stato aggredito da quattro individui in sella a due scooter.

I soccorsi

I militari lo hanno soccorso e trasportato all'Ospedale del Mare per le cure. Il 32enne, con precedenti per droga e rapina, ha detto di essere stato aggredito in via Don Guanella, nell'omonimo rione di Miano, intorno alle 2 due, mentre era anche lui in sella a uno scooter.