Imbarcazione rischia il naufragio, soccorse 5 persone a Capri

Cinque persone, a bordo di un’imbarcazione di sei metri, sono state soccorse dalla guardia costiera dopo che, per cause ancora da chiarire, il natante su cui si trovavano ha iniziato a imbarcare acqua. È successo al largo di Capri, nel tratto di mare vicino ai Faraglioni. A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni dipendenti di uno stabilimento balneare che si affaccia sullo specchio d’acqua, i quali hanno poi chiamato la Capitaneria di Porto.

L’intervento della guardia costiera

Sul posto è intervenuta una motovedetta, che ha effettuato il trasbordo degli occupanti dell’imbarcazione. La guardia costiera ha poi ancorato a una boa la barca, che stava colando a picco, per recuperare il motore e i serbatoi di carburante così da evitare che inquinassero il mare. I cinque diportisti soccorsi sono in stato di shock anche se non hanno riportato danni fisici. La Capitaneria ha avviato gli accertamenti sulle cause dell'incidente.