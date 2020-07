Autista chiede di mettere mascherina, bus preso a sassate a Casalnuovo

A Casalnuovo, nel Napoletano, un bus è stato preso a sassate da due giovani di circa 20 anni, ai quali l’autista del mezzo aveva chiesto di indossare la mascherina. Il fatto è avvenuto ieri su un pullman della linea 669, che collega Napoli (piazza Garibaldi) con il comune alle porte della città. Sempre nella giornata di ieri, al Cardarelli un passeggero, invitato a scendere perché sprovvisto di Dpi, ha mandato in frantumi uno dei vetri del mezzo pubblico con un calcio.

La vicenda

I due ragazzi, dopo essere saliti a bordo senza mascherina, sono stati invitati dall’autista a indossarla. A quel punto uno dei due ha cominciato ad inveire animatamente contro il conducente, fino a minacciarlo. L’uomo gli ha allora chiesto di scendere ma i ragazzi, una volta a terra, hanno cominciato a colpire il bus a calci per poi prendere dei grossi sassi con i quali hanno mandato in frantumi la porta centrale. Poi, si sono dati alla fuga poco prima dell'arrivo della volante dei carabinieri. L'autista è riuscito però a fermarli e a denunciare l'accaduto. I militari hanno quindi condotto i due giovani in caserma. Il conducente dovrà sporgere denuncia per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.