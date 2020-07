Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 16 i nuovi positivi al Coronavirus, su 2.112 tamponi, rilevati nelle ultime 24 ore in Campania. Due casi si registrano sull'isola di Ischia (si tratta di cittadini stranieri), due in provincia di Napoli (Cimitile e Giugliano), due nel Casertano (Teano e Mondragone). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Immediata e ulteriore intensificazione dei controlli anti Covid già in corso su tutto il territorio. Lo hanno deciso in un incontro il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e il prefetto Francesco Russo. Fin dalle prossime ore, le forze dell'ordine e la polizia municipale saranno impegnate (con un maggiore impiego di uomini ed un'estensione degli orari di controllo ) "per verificare il rigoroso rispetto da parte di cittadini, commercianti, operatori economici e dei servizi delle prescrizioni e limitazioni indispensabili per scongiurare ogni possibile recrudescenza della pandemia". In particolare saranno controllati gli esercizi commerciali, i bar, i ristoranti e tutti i luoghi dove in questi giorni sono state registrate delle criticità compresi anche le spiagge e i lidi. In caso di irregolarità da parte di gestori, clienti ed avventori scatteranno sanzioni pecuniarie e chiusure. Il prefetto ha ribadito la validità del metodo basato sulla piena collaborazione tra le istituzioni e le forze di polizia statuali e locali. Il sindaco dal canto suo ha sottolineato "in sintonia con quanto indicato anche dal presidente della Regione Campania De Luca, da un lato l'importanza della costante ed efficace azione di controllo, dall'altro la necessità di un rigoroso rispetto delle regole da parte dei cittadini. Si rivolge pertanto un ulteriore appello al senso di responsabilità personale e collettivo. Il Covid 19 è stato contenuto ma non sconfitto. Il virus è ancora tra noi e colpisce duramente. L'uso della mascherina, il frequente lavaggio delle mani, il rispetto delle distanze fisiche e la prevenzione degli assembramenti rappresentano un'arma efficace per tutelare la salute nostra e dei nostri cari".

Applausi del pubblico per i lavoratori dello spettacolo saliti sul palco in piazza del Plebiscito, dove ieri sera era in programma la Tosca di Puccini. Alcuni dei lavoratori, riuniti nel Coordinamento arte e spettacolo Campania, sono saliti sul palco e hanno letto un messaggio. "Abbiamo ricevuto 600 euro - ha detto uno di loro - l'equivalente di due biglietti di prima fila per lo spettacolo. Eventi come questi - ha aggiunto - rafforzano il distanziamento sociale tra le classi, la distanza tra le istituzioni e chi ha fatto i conti con la fame a causa del lokcdown. Le istituzioni sono romanesche indifferenti".

Sono 16 i nuovi positivi al Coronavirus, su 2.112 tamponi, rilevati nelle ultime 24 ore in Campania. Due casi si registrano sull'isola di Ischia (si tratta di cittadini stranieri), due in provincia di Napoli (Cimitile e Giugliano), due nel Casertano (Teano e Mondragone). La provincia più colpita è Salerno: tre casi nel capoluogo, tre a Pontecagnano, due a Cava dei Tirreni e altri due nel piccolo centro turistico di Pisciotta, dove il sindaco con propria ordinanza ha ripristinato l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Nessuna nuova vittima - informa l bollettino dell'Unità di crisi regionale - e due guariti.