Salerno, polizia arresta stalker di 55 anni

Un uomo di 55 anni, pregiudicato, è stato arrestato dalla polizia a Salerno dopo essere stato sorpreso nel cuore del centro storico da una pattuglia intervenuta per soccorrere una donna, vittima del 55enne, suo ex compagno.

L'arresto

Nei confronti dell'uomo era stato emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione per l'espiazione di una pena detentiva di un anno e cinque mesi emesso dal Tribunale di Locri per i reati di atti persecutori, violazione di domicilio nonché porto abusivo di armi.