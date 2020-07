Napoli, feriti 2 uomini in un agguato a Ponticelli: aperte le indagini

Le vittime dell'aggressione, di 30 e 35 anni entrambe con precedenti penali, sono state avvicinate e ferite a colpi di pistola da due persone a bordo di uno scooter mentre si trovavano in via Villa Romana

Agguato via Villa Romana, nel quartiere orientale di Ponticelli a Napoli. Due uomini, in sella a uno scooter, nei pressi della sede del giudice di pace, sono stati affiancati da un altro mezzo; uno dei due uomini a bordo del secondo ciclomotore ha estratto una pistola e fatto fuoco. Sono stati feriti M. C., 30 anni, e A. A., 35 anni, entrambi con precedenti penali. I due sono stati trasportati all'ospedale del Mare. Il primo ha riportato una frattura alla tibia, l'altro una ferita all'addome: il proiettile è fuoriuscito e non ha lesionato organi vitali. Sull'accaduto indagano gli agenti della Squadra Mobile.