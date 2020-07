Lite per viabilità, padre e figlio picchiano uomo nel Salernitano

Violenta aggressione nella tarda serata di domenica in un bar di Bellizzi, in provincia di Salerno. Un uomo di 51 anni, insieme al figlio 17enne, ha aggredito un 55enne.

La ricostruzione dei fatti

Sembrerebbe che alla base della lite ci fosse un diverbio avvenuto poco prima per motivi di circolazione stradale tra il giovane e la vittima. Il ragazzo, subito dopo, si era recato dal padre lamentandosi di quanto accaduto, per poi tornare, insieme nel bar muniti di manganello. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno soccorso l'uomo e identificato e rintracciato i due aggressori grazie alle telecamere del locale. I due sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso.