Illegalità e droga a Napoli: denunciate 15 persone

Quindici persone sono state denunciate dai carabinieri a Napoli neIl'ambito di controlli finalizzati al contrasto dell'illegalità diffusa e dello spaccio e abuso di sostanze stupefacenti. I controlli sono stati effettuati nella zona dei Quartieri Spagnoli.

I controlli

I militari della Compagnia Napoli Centro, insieme con quelli del Reggimento Campania, del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Ispettorato per il Lavoro, hanno controllato complessivamente 383 persone - 131 delle quali già note alle forze dell'ordine - e oltre 100 i veicoli. Sono state notificate 55 contravvenzioni per il mancato rispetto del codice della strada, gran parte per guida senza casco, guida senza patente, dimenticanza di documenti, per mancanza di copertura assicurativa, mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza e guida con auto sprovvista di revisione. Sei i ciclomotori sequestrati. Non sono mancati controlli del Nil (Nuclei ispettorato lavoro) nel quartiere Chiaia e nel quartiere San Giuseppe. Verifiche per diversi esercizi commerciali; 3 titolari sono stati denunciati per violazione della normativa sul lavoro.