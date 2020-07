Incendio in un ristorante nel Casertano: indaga la polizia

La polizia di Stato sta indagando su un incendio che nella notte ha distrutto un ristorante ad Aversa (in provincia di Caserta). Le fiamme hanno avvolto gli oggetti all'interno, tra sedie e tavoli, propagandosi anche al secondo piano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo dopo alcune ore. La squadra di polizia giudiziaria dei pompieri sta svolgendo gli accertamenti tecnici.

Le indagini

I poliziotti del commissariato di Aversa hanno invece sentito i due titolari, entrambi ventenni, che hanno negato di aver ricevuto minacce, confermando di essere regolarmente assicurati. In attesa delle verifiche dei vigili del fuoco che possano far capire se si sia trattato di un gesto doloso o di un fatto accidentale, resta il dato, riscontrato negli ultimi tempi dalla polizia e dalle altre forze dell'ordine, di diversi incendi che hanno riguardato soprattutto ristoranti. Episodi verificatisi subito dopo la riapertura in seguito alla fine del lockdown.