Monti Lattari, scoperte piantagioni di cannabis

L'operazione è in corso dalle prime luci dell'alba. Un blitz condotto da terra dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, col supporto in volo del 7° Nucleo i elicotteristi di Pontecagnano

Dalle prime luci del giorno è in corso un'operazione dei carabinieri di Napoli per individuare e distruggere piantagioni di cannabis coltivate nell'area dei Monti Lattari che cinge i comuni di Gragnano e Casola di Napoli. Un blitz condotto da terra dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, col supporto in volo del 7° Nucleo i elicotteristi di Pontecagnano.