Coronavirus Napoli, a Pozzuoli donna guarita è di nuovo positiva

Una donna di Pozzuoli, guarita dopo dopo essere stata contagiata dal Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN CAMPANIA), ieri è risultata di nuovo positiva. Oggi, invece, sono sette i campani positivi al Covid a fronte di 530 tamponi. Il totale dei positivi sale quindi 4.779 mentre quello dei tamponi effettuati finora a 303419. Non si registrano decessi, fermi a quota 432. Anche il totale dei guariti resta invariato a 4094 unità.