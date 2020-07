Napoli, sequestrati 37 chili tra cocaina e tabacchi: un arresto

La guardia di finanza ha requisito 17 chilogrammi di stupefacente purissimo, divisi in 15 panetti e occultati in una borsa nascosta in un vano laterale di un autoarticolato. La droga avrebbe fruttato circa 5 milioni. Sequestrati anche 20 chilogrammi di trinciato per sigarette. L’autista è stato portato a Poggioreale