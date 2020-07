Torre del Greco, evade da domiciliari per scommettere: arrestato

Un uomo di 39 anni, L.C., è stato arrestato per evasione a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il 39enne, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è uscito dalla sua abitazione per raggiungere un centro scommesse. I militari lo hanno sorpreso davanti al portone del palazzo mentre rientrava con la ricevuta della giocata tra le mani. L'uomo è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.