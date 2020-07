Somma Vesuviana, scoperta piantagione di marijuana: un arresto

Aveva messo in piedi in un immobile una vera e propria serra per coltivare piante di Cannabis ma è stato scoperto dai carabinieri: è successo a Somma Vesuviana, nel Napoletano, dove i militari della locale stazione hanno arrestato un uomo di 41 anni. Nel corso perquisizione sono state rinvenute e sequestrate 44 piante e anche 467 grammi di marijuana già pronta per la vendita. Il 41enne, un incensurato del luogo, è accusato di detenzione e coltivazione di droga: per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio.