Castel Volturno, gemelli in scooter contro auto: uno muore

Incidente a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Un 19enne morto e il gemello è rimasto ferito gravemente. Da quanto appreso, lo scooter - sul quale viaggiavano i due fratelli - si è scontrato con un'auto condotta da una donna della Sierra Leone.

La vicenda

I ragazzi stavano tornando da una giornata di mare. Percorrevano via Veneto nella località Pinetamare, quando si sono scontrati con la vettura della donna che viaggiava nella stessa direzione e si accingeva a girare in una traversa sulla sinistra. Da quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, sembra che i ragazzi non indossassero il casco.